Париж, 29 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прошел ревакцинацию от COVID-19 и привился от гриппа, об этом он написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Ревакцинация — сделана. Вакцина от гриппа — поставлена», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Эммануэль Макрон объявил, что 51 млн жителей Франции полностью привились от COVID-19. Это число составляет 80% от всего населения страны.

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