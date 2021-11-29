Москва, 29 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Эпидемический потенциал нового варианта коронавируса «Омикрон» пока неизвестен. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Три главных момента: мы не знаем, насколько этот вариант действительно способен конкурировать с «Дельтой», которая является абсолютно доминирующим вариантом коронавируса на сегодняшний день. Мы не знаем пока, и первое сообщение есть о том, что, возможно, распространяется быстрее, но научного подтверждения в достаточном объёме данных пока что нет», — заявил Гущин.

«Если ответ утвердительный, если не способен конкурировать, то мы очень быстро забудем об этом варианте так же, как и забываем о многих других вариантах, которые появляются и в СМИ об этом информация не просачивается», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.