Челябинск, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В жестоком убийстве котёнка в Челябинске подозревают девочку 2008 года рождения. Об этом сообщили журналистам в областном главке полиции.

Laurette57 Котёнок

Сейчас с юной гражданкой проводится работа. Выясняются обстоятельства совершения преступления, пишет «Первое областное».

Как сообщало ИА REGNUM, растерзанного котёнка обнаружили в подъезде одного из домов по ул. 40-летия Победы. В голову животного была вставлена сигарета, а стены и двери исписаны кровью.