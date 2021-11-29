Москва, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем ПА ОДКБ, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

С предложением избрать Володина на этот пост выступил спикер национального собрания Армении Ален Симонян. Решение было принято единогласно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в повестке дня заседания Парламентской Ассамблеи — рассмотрение модельных законов об информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ. Кроме того, будет представлен доклад «О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства».