Мадрид, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Национальной судебной коллегии Испании начались слушания по делу об экстрадиции уругвайца ФлемингаХулио Гальо Скономильо, который в период военной диктатуры в Уругвае (1973 — 1985 гг.) являлся активистом запрещённой в тот период Коммунистической партии. Об этом пишет агентство EFE.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Скономильо разыскивается в Уругвае за преступления против человечности и пытки нескольких человек в период военной диктатуры.

Прокуратура Испании выступает против выдачи уругвайца на родину.