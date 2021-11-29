Йошкар-Ола, 29 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 29 ноября выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 124 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 26 173 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 21 466 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 88 человек. 766 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 3941 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 489 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 755 человек, из них у 744 — пневмония, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 53 пациентов, при этом госпитализированы 23 жителя Марий Эл.