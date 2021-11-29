Москва, 29 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Российские власти проводят обсуждения нового названия документа для привитых и переболевших СOVID-19, а также имеющих медицинский отвод от вакцинации, который будет позволять посещать общественные места при введении связанных с пандемией ограничительных мер. Об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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По информации последних, в Кремле и правительстве хотят свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, так как, согласно закрытым социологическим исследованиям, к таковому негативно относится более половины жителей страны.

Помимо того, отмечается, что на замену термина «QR-код» рассматривают такие варианты, как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), причем последний уже используется в мире.

Также указывается, что один из чиновников федерального уровня заявил изданию, что QR-код — это «инструмент передачи информации, как, например, флешка» и вследствие этого документ, предусматривающий введение расширенных ограничений для жителей России, по его мнению, должен носить другое название.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 33860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.