В Подмосковье повысят зарплаты врачам «скорых»
Красногорск, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Подмосковье повысят размер заработных плат немедицинским работникам системы здравоохранения. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь, в частности, идет о водителях карет скорой, а также неотложной медицинской помощи, отметил глава Подмосковья.
«Мы будем доплачивать немедицинскому персоналу. На прошлой неделе встречался с водителями скорых. Водители часто говорили, что растут расходы, количество вызовов, график работы напряженный и спрашивали можно ли рассчитывать на повышение зарплат. С 1 января водители скорых получат прибавку к зарплате 7 тыс. рублей, а неотложки — 5 тыс. рублей», — сказал Воробьев.
Также зарплату на 7 тыс. рублей в месяц увеличат операторам поликлиник, добавил губернатор.