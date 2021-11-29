Красногорск, 29 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Подмосковье повысят размер заработных плат немедицинским работникам системы здравоохранения. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ника Егорова Зарплата

Речь, в частности, идет о водителях карет скорой, а также неотложной медицинской помощи, отметил глава Подмосковья.

«Мы будем доплачивать немедицинскому персоналу. На прошлой неделе встречался с водителями скорых. Водители часто говорили, что растут расходы, количество вызовов, график работы напряженный и спрашивали можно ли рассчитывать на повышение зарплат. С 1 января водители скорых получат прибавку к зарплате 7 тыс. рублей, а неотложки — 5 тыс. рублей», — сказал Воробьев.

Также зарплату на 7 тыс. рублей в месяц увеличат операторам поликлиник, добавил губернатор.