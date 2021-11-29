Саратов, 29 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 19 пациентов. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 4584 человек. Об этом по состоянию на 29 ноября сообщает региональный минздрав.

Смерть

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 мужчин и девять женщин в возрасте от 53 до 92 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 119 723 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 102 728 человек.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 615 носителей коронавируса

Читайте также: Смертность от COVID-19 в России начала снижаться