Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за снегопадов, которые начались в ночь на 28 ноября, без света остались 134 населенных пункта с населением более 1,9 тыс. человек. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после воскресной непогоды без электричества остались 65 населенных пунктов, но к утру понедельника 29 ноября их число сократилось до 55. Однако к полудню из-за налипания снега и падения деревьев от электроснабжения было отключено 134 населенных пункта.

«Отключено 134 населенных пункта, в зоне отключения — 1958 человек. Работают 60 бригад в составе 239 человек, 61 единиц техники», — утончили в пресс-службе.

В настоящий момент продолжаются аварийно-восстановительные работы в Пестовском, Мошенском и Окуловском районах. Новые отключения зафиксированы в Старорусском, Волотовском, Поддорском, Крестецком, Любытинском районах.