Тбилиси, 29 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь (ГПЦ) не может поддержать принудительную вакцинацию людей от COVID-19. Заявление об этом было обнародовано на сайте патриархии ГПЦ.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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При этом в патриархии заявили, что вакцинация не может оцениваться с точки зрения религии. В ГПЦ призвали священнослужителей не запрещать прихожанам прививаться от COVID-19.

«Недопустимо, чтобы духовное лицо по религиозным мотивам запрещало выполнять или ограничивало проведение причастие из-за того, что они привились», — говорится в сообщении.

Напомним, большинство жителей Грузии проявляют слабый интерес к вакцинации от COVID-19. С марта привились около 1 млн человек, составляет около 35% взрослого населения.