Москва, 29 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В последние годы в России такой показатель, как реальные доходы населения, стал все менее стабильным, что отразилось и на самочувствии банковской сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в РФ к октябрю 2022 закроются почти 30 кредитных организаций.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

«Банковская сфера очень чувствительна к динамике реальных доходов населения, реальных располагаемых доходов потенциальных клиентов и ключевой ставке, — сказал Ковригин. — В последние годы эти показатели стали менее стабильными. В части доходов наметилась серьезная сегрегация. Часть потенциальных клиентов в пандемический 2020 год ощутила резкое падение доходов. Для банковской сферы это означает уменьшение круга потенциальных вкладчиков и падение качества банковских активов (повышение риска невозврата кредитов и т.п.)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спрогнозированное закрытие банков может произойти из-за отзыва лицензии или в процессе слияний и поглощений.