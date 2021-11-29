Джакарта, 29 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в 2022 году правительство будет уделять основное внимание шести политическим направлениям, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы сосредоточимся на шести основных направлениях. Во-первых, продолжим борьбу с COVID-19, уделяя приоритетное внимание сектору здравоохранения», — заявил глава государства.

Кроме того, власти Индонезии намерены поддерживать устойчивость программ социальной защиты для обездоленных и уязвимых людей; усилия по увеличению человеческих ресурсов; развитие инфраструктуры; усиление фискальной децентрализации для увеличения и распределения благосостояния между регионами.

«И снова в 2022 году мы должны продолжать готовиться к тому, чтобы противостоять риску пандемии, которая все еще угрожает миру и нашей стране», — подчеркнул президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии передал свои поздравления по случаю 50-летия корпуса гражданской службы Индонезии.