Москва, 29 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что «Омикрон» представляет собой уникальный случай с точки зрения генетики, судить о его перспективах пока преждевременно. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С точки зрения генетики, действительно, вариант уникальный. У него самое большое количество мутаций по сравнению с теми вариантами, которые существовали ранее. Однако нужно понимать, что эти мутации — они могут иметь, а могут не иметь эффект. И на сегодняшний день, чтобы ответить на вопрос, насколько эти мутации влияют и могут изменить ход эпидситуации — мы на сегодняшний день не знаем», — заявил Гущин.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.