Красногорск, 29 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Подмосковье введут новую меры поддержки медицинских работников. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Подмосковья, новые меры поддержки будут заложены в областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Оформить их медицинские работники смогут на сайте государственных услуг.

«Вы знаете, что и президент, и правительством России принята большая программа по поддержке врачей и среднего медицинского персонала в контексте и плановой медпомощи, и борьбы с COVID-19. Но мы видим отдельные категории, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Поэтому с 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медработников, которые снимают квартиры, компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей», — сказал Воробьев.