Сеул, 29 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. 29 ноября в Южной Корее стартовали ежегодные консультационные встречи с экспертами глобального рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) для обсуждения кредитной оценки и экономических перспектив страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

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По их словам, делегацию S&P возглавляет старший директор по суверенным рейтингам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Энтань.

Известно, что встреча представителей Южной Кореи и агентства Standard & Poor's (S&P) состоялась впервые с начала пандемии коронавируса.

Отметим, что перед встрече с представителями министерства финансов делегация встретилась с представителями Корейского института развития.

Ожидается, что агентство объявит кредитный рейтинг Южной Кореи в начале следующего года на основе результатов консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле S&P сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA».

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