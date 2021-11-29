Москва, 29 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Ситуация с задержанными болельщиками ЦСКА после матча с петербургским «Зенитом» в Москве лишь доказывает, что персональная ответственность, которую посетителям футбольных матчей обещают с введением Fan-ID, наличием видеокамер и именными абонементами, остаётся пустым звуком. Об этом говорится в заявлении объединения фанатов московского клуба «Спартак» «Фратрия».

Amarhgil Болельщики «Спартака»

"По массовым задержаниям после матча ЦСКА и «Зенита» можно только с сожалением отметить, что персональная ответственность (которую нам обещали с камерами, именными абонементами и Fan-ID) остаётся пустым звуком», — говорится в заявлении.

Отмечается, что массовые беспричинные задержания людей, внезапно неработающие камеры и отсутствие нормальных условий при задержании в 2021 году в Москве, «видимо, являются нормой для полиции и РПЛ», но не являются нормой для фанатов.

Болельщики «красно-белых» пожелали задержанным армейцам «без проблем выйти из этой истории и продолжать поддерживать свою команду».

Накануне после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве полиция задержала фанатов армейского клуба. Речь идёт, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен задержанных. Сами болельщики не исключают, что причиной стало пиротехническое шоу на трибуне стадиона.