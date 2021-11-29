Ставрополь, 29 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае реализуется проект поддержки малообеспеченных граждан с помощью программы социального контракта. Его заключили в 2021 году 5167 жителей региона. Каждый из них получил помощь от властей региона для открытия собственного дела или развития подсобного хозяйства.

Свиноводческая ферма

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил о том, что воспользовавшиеся поддержкой государства через социальный контракт получили в среднем от 100 до 250 тыс. рублей. По его словам, механизм поддержки граждан действует в крае с 2014 года.

«Государство предоставляет человеку возможность получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, открыть свое дело, пройти переобучение и повысить квалификацию для поиска новой работы. Одним словом, дает «удочку», а не «рыбу», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

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