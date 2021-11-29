Москва, 29 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На фоне очередного внутриполитического кризиса в стране США и страны Европы пренебрегают интересами Киева в угоду стабилизации отношений с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

В последнее время в украинских и западных СМИ все чаще появляются сообщения о готовящемся в Москве наступлении на Украину. Несколько дней назад руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию Military Times, что нападение российской армии произойдет в конце января — начале февраля 2022 года. По его мнению, Москва может начать с артиллерийских и авиационных ударов и высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя, а также может выдвинуть войска с территории Белоруссии.

Примерно такого же мнения придерживается и разведывательное сообщество США. По данным издания Bloomberg, Вашингтон поделился своими разведданными с некоторыми союзниками по НАТО, предупредив их, что Россия может начать крупномасштабное вторжение в Украину в январе следующего года.

https://twitter.com/business/status/1462525214001176576

На фоне сообщений о скором визите в страну русских танков украинские политики активно формируют среди населения мнение, что Запад их перед лицом этой угрозы не бросит. В частности, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев получил от западных партнеров обещание максимально помогать Украине в случае наступления России.

Однако на самом деле все обстоит не так радужно, как это пытается представить украинский истеблишмент. Несмотря на заявления США и их европейских союзников по НАТО, реальная готовность Запада помогать Украине остается под большим вопросом.

20 ноября старший эксперт известного и очень влиятельного американского аналитического центра Rand Corporation Самуэль Чарапнаписал в статье для издания Politico, что Вашингтону не следует усиливать военную поддержку Киева, так как это лишь повысит вероятность возникновения конфликта. Куда эффективней для Белого дома заставить Украину выполнять Минские договоренности и пойти на «болезненные для нее шаги в сторону компромисса с Москвой». Тем более, считает эксперт, вооруженный конфликт между сторонами не выгоден Соединенным Штатам, так как этот сценарий уничтожит и «без того ограниченные перспективы сотрудничества Вашингтона с Россией по любому важному вопросу повестки дня Байдена — от киберпреступности до изменения климата».

Спустя неделю после этой публикации американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Байдена намерена в ближайшее время представить союзникам по НАТО несколько вариантов урегулирования ситуации на Украине. Причем, помимо уже привычных санкций и шагов по укреплению обороноспособности Киева, Вашингтон предложит уменьшить количество своих военных учений в Европе и сократить военную помощь украинским властям. Обусловлено это тем, что подобные действия Запада только провоцируют Москву, а не способствуют стабилизации обстановки в регионе.

https://twitter.com/mgordonwsj/status/1464607741696167936

Одновременно с появлением этой информации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергнапомнил Киеву, что коллективная оборона альянса не распространяется на Украину. То есть политик дал четко понять, что вмешательство организации в потенциальный конфликт исключено.

На фоне внутриполитического кризиса в Украине такое развитие ситуации с поддержкой Киева со стороны западных стран еще сильнее ухудшает положение Владимира Зеленского. Становится очевидным, что он теряет свои позиции не только на внутриполитической арене, но и в глазах своих зарубежных партнеров, которых он, похоже, так и не смог убедить в реальности «российского вторжения».

Поэтому теперь Зеленский пытается разыграть перед Западом внутриполитическую карту, заявив на недавней пресс-конференции, что на Украине готовится государственный переворот при поддержке Москвы.

https://twitter.com/BBCWorld/status/1464274117549604864

Однако этот кейс тоже может возыметь для украинского президента обратный эффект. Если в США и Европе не поверят и в эту версию, Зеленский сам станет для них фактором, намеренно дестабилизирующим обстановку в стране. Учитывая отсутствие существенных доказательств как самого госпереворота, так и причастности к нему Москвы, такое развитие событий вполне реально.

К чему приведет такое развитие событий, однозначно сказать сложно. Но положительные исходы здесь точно не прослеживаются. Судя по всему, из-за неудач Зеленского на внутренних и внешних фронтах Украина снова стоит на пороге больших политических потрясений.