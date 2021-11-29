Кызыл, , 12:21 — REGNUM В Туве 28 ноября произошла смертельная авария на федеральном трассе Р-257 «Енисей». Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota Cresta, сообщает портал «ТуваМедиаГрупп».

ДТП

В результате на месте скончался водитель Mitsubishi. Находившиеся в салоне два пассажира — женщина с ребёнком находятся в настоящее время в реанимационном отделении больницы. Водитель второго автомобиля также был госпитализирован, но через некоторое время скончался.

«В настоящее время работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Тыва», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барун-Хемчикском районе попал в аварию водитель Центра социальной помощи семье и детям города Ак-Довурак. В результате в больницу попали два человека.

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