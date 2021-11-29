Два человека погибли в лобовом столкновении в Туве
Кызыл, 29 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Туве 28 ноября произошла смертельная авария на федеральном трассе Р-257 «Енисей». Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota Cresta, сообщает портал «ТуваМедиаГрупп».
В результате на месте скончался водитель Mitsubishi. Находившиеся в салоне два пассажира — женщина с ребёнком находятся в настоящее время в реанимационном отделении больницы. Водитель второго автомобиля также был госпитализирован, но через некоторое время скончался.
«В настоящее время работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Тыва», — отмечает издание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барун-Хемчикском районе попал в аварию водитель Центра социальной помощи семье и детям города Ак-Довурак. В результате в больницу попали два человека.
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