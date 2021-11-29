Москва, 29 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Оператор газопровода «Северный поток — 2» ответил на возражения Евросоюза в споре о применении газовой директивы ЕС. Об этом сообщили в Газпроме.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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По данным компании, Nord Stream 2 AG 25 октября направила в адрес арбитражного трибунала соответствующий меморандум по существу разбирательства. Кроме того, компания обжаловала в федеральном верховном суде ФРГ отказ высшего земельного суда в Дюссельдорфе выводить «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) потребовало от компании Nord Stream 2 AG гарантий того, что трубопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать нормативным требованиям при вводе в эксплуатацию. Уточняется, что запрашиваемые гарантии касаются «вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции межсетевого соединения в зону немецкого рынка».

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В августе Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» проиграл в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Европейского союза. Nord Stream 2 AG пыталась обжаловать отказ властей Германии освободить «СП-2» от норм третьей газовой директивы ЕС.

Регулятор ФРГ не отменил данные требования для газопровода из-за того, что «Северный поток — 2» не завершили до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки к газовой директиве. Cуд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG.