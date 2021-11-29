Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Гиги Угулаву, который занимал пост мэра Тбилиси, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, задержали 29 ноября во время протестной акции возле здания Тбилисского суда. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Георгий Арчилович Угулава

Бывший градоначальник участвовал в акции протеста в поддержку Саакашвили. Экс-президент является обвиняемым в деле о разгоне в столице митинга оппозиции в ноябре 2007 года

«Гиги Угулаву задержали в административном порядке по статье 173 Кодекса административных правонарушений, что предусматривает неподчинение полиции», — сказал журналистам.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента.

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