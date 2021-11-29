Бишкек, 29 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти в Киргизии помещены под стражу по решению суда. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе Верховного суда республики.

Jasmine Halki Бишкек

Первомайский районный суд в Бишкеке 27 ноября вынес постановление в отношении подозреваемого Быкытбека Жетигенова. Он до 26 января 2022 года, пока будет идти досудебное производство, останется в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Такую же меру пресечения суд избрал в отношении других восьмерых фигурантов этого дела, сообщила ТАСС представитель Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно о пресечении в Киргизии попытки насильственного захвата власти. Группа лиц, как заявили в ГКНБ, намеревалась через провокации и дестабилизацию обстановки осуществить госпереворот. Эти действия планировались сразу после парламентских выборов 28 ноября.

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