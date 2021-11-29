Москва, , 12:18 — REGNUM В России доля вакансий с дистанционной занятостью выросла практически в десять раз. Если до пандемии в 2019 году вакансий на «удалёнке» насчитывалось 1−2%, то по данным на ноябрь 2021 года, их число выросло до 19,4%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Удаленная работа

Выше всего доля вакансий на для удалённой работы в Воронеже (10,6%), Волгограде (9,6%), Перми (8,5%), Самаре (8,1%) и Казани (77%), ниже всего — в Санкт-Петербурге (2,1%) и Москве (1,5%).

Чаще всего вакансии на «удаленке» предлагают в call-центрах, IT-сфере, сфере продаж, технической поддержке и EdTech. Основные работодатели — крупные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы и IT-компании.