Ярославль, , 12:17 — REGNUM В Ярославле суд обязал департамент дорожного хозяйства Ярославской области отремонтировать 2 километра 980 метров дороги Игнатово-Шебунино. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Молоток судьи Prokuror.kaluga.ru

В суд обратился прокурор Ярославского района после того, как к нему поступило коллективное обращение жителей, пожаловавшихся на разбитую дорогу.

«В нарушение требований покрытие проезжей части автомобильной дороги имеет дефекты, превышающие по своим размерам предельно допустимые значения. Имеющиеся дефекты подтверждаются актом инспектора ОГИБДД ОМВД России по Ярославскому району от 04 августа 2021 года. Данные нарушения являются существенными. Выявленные дефекты затрудняют движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, создают риск возникновения аварийных ситуаций, чем нарушают права неопределенного круга лиц», — сообщил прокурор в исковом заявлении.

Дорога регионального значения, содержать её должен департамент дорожного хозяйства области. Представители департамента в суд не явились. А вот «Ярославская областная дорожная служба», привлечённая к делу в качестве третьего лица, письменно сообщила, что привести дорогу в нормативное состояние невозможно. Она не включена в целевую программу.

«Реализация данного объекта в рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года не предусмотрена, а ГКУ ЯО «Ярдорслужба» не вправе выходить за рамки утвержденных программ», — пояснили в письме представители учреждения.

Однако суд не посчитал такие объяснения весомыми и решил удовлетворить требования прокуратуры.

«Доказательств, опровергающих доводы стороны истца о наличии вышеуказанных дефектов в дорожном покрытии ответчиком, а также третьим лицом ГКУ ЯО «Ярдорслужба» не представлено», — разъяснил суд.

Согласно решению областной департамент дорожного хозяйства обязан устранить нарушения в течение шести месяцев с 16 декабря — даты вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано.