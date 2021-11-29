Суд обязал отремонтировать три километра дороги в Ярославском районе
Ярославль, 29 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославле суд обязал департамент дорожного хозяйства Ярославской области отремонтировать 2 километра 980 метров дороги Игнатово-Шебунино. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.
В суд обратился прокурор Ярославского района после того, как к нему поступило коллективное обращение жителей, пожаловавшихся на разбитую дорогу.
Дорога регионального значения, содержать её должен департамент дорожного хозяйства области. Представители департамента в суд не явились. А вот «Ярославская областная дорожная служба», привлечённая к делу в качестве третьего лица, письменно сообщила, что привести дорогу в нормативное состояние невозможно. Она не включена в целевую программу.
Однако суд не посчитал такие объяснения весомыми и решил удовлетворить требования прокуратуры.
Согласно решению областной департамент дорожного хозяйства обязан устранить нарушения в течение шести месяцев с 16 декабря — даты вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано.