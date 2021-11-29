Воронеж, 29 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Прямое регулярное авиасообщение будет впервые открыто из Воронежа в Нижний Новгород, об этом сообщается 29 ноября на официальной странице международного аэропорта «Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

»С 14 января 2022 года впервые из Воронежского аэропорта будет открыта программа регулярных рейсов в Нижний Новгород. Она будет действовать до 25 марта — весь зимний сезон. Далее вступит в силу весенняя сетка и расписание изменится», — уточнили в аэропорту.

Выполнять регулярные рейсы будет авиакомпания «Red Wings» на воздушных судах Sukhoi Superjet — 100 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Данное направление в ходит в число субсидируемых полётов.

Пока продажа билетов не открыта, их стоимость неизвестна. Стоимость билетов из Воронежа в Нижний Новгород с пересадками сейчас начинается примерно от 6 тыс. рублей.