Петропавловск-Камчатский, , 12:16 — REGNUM Приоритетами развития туристической отрасли Камчатки станут создание единой системы туробъектов, развитие инфраструктуры и смена формата путешествий. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства региона.

Михаил Черемкин. Курильское озеро — медвежий рай © Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

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Привлекательными местами для туристов он назвал зону вокруг реки Паратунка, кластер на юго-востоке Камчатки — парк «Три вулкана» и кластер «Заповедная Камчатка» вокруг Курильского озера. Туробъекты вокруг Паратунки намерены объединить в единую систему, а для этого в том числе привлечь инвесторов для строительства гостиниц и других зданий. Кроме того, необходимо будет подвести дорогу, термальную воду и газ.

Что касается туркластера на Курильском озере, то для привлечения туристов там заменят вертолёты на самолёты и в целом изменят маршрут.

«Сейчас туда прилетают с однодневными вертолетными турами. К сожалению, в этом году случилась трагедия с вертолетом на Курильском озере. Наша задача — на этом направлении заменить вертолеты на самолеты. Развиваем аэропорт в расположенном неподалеку поселке Паужетка, который должен стать точкой притяжения многодневных туристов. Отсюда будут расходиться десятки маршрутов, из которых Курильское озеро, конечно, останется жемчужиной, но только концентрации всех туристов вокруг озера не будет. Само озеро не может принять больше посетителей, иначе будет негативное воздействие на природу, животных. Четвертая тема — это Долина гейзеров. Уже в этом году мы смогли нарастить туристический поток в Долину гейзеров на 60% — до 8 тыс. человек. Но в перспективе там мы тоже хотим кластерный подход задействовать», — отметил Владимир Солодов.

Он также отметил, что сейчас меняется подход к туризму по Камчатке от однодневного к многодневному, от вертолетного к комбинированному. Комбинированные туры будут максимально расширены, количество точек притяжения туристов увеличено. Тогда Камчатка сможет в несколько раз нарастить туристический поток, при этом не увеличив нагрузку на природу и уникальную хрупкую экосистему, считает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.