Турпоток на Камчатку намерены увеличить в несколько раз
Петропавловск-Камчатский, 29 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Приоритетами развития туристической отрасли Камчатки станут создание единой системы туробъектов, развитие инфраструктуры и смена формата путешествий. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Привлекательными местами для туристов он назвал зону вокруг реки Паратунка, кластер на юго-востоке Камчатки — парк «Три вулкана» и кластер «Заповедная Камчатка» вокруг Курильского озера. Туробъекты вокруг Паратунки намерены объединить в единую систему, а для этого в том числе привлечь инвесторов для строительства гостиниц и других зданий. Кроме того, необходимо будет подвести дорогу, термальную воду и газ.
Что касается туркластера на Курильском озере, то для привлечения туристов там заменят вертолёты на самолёты и в целом изменят маршрут.
Он также отметил, что сейчас меняется подход к туризму по Камчатке от однодневного к многодневному, от вертолетного к комбинированному. Комбинированные туры будут максимально расширены, количество точек притяжения туристов увеличено. Тогда Камчатка сможет в несколько раз нарастить туристический поток, при этом не увеличив нагрузку на природу и уникальную хрупкую экосистему, считает глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.