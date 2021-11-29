29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Турция, столкнувшись с серьёзными экономическими и политическими проблемами, ратифицировала Парижское соглашение и надеется на зеленые инвестиции для восстановления экономики страны.

Ангелина Потеряйко, , 17:01 — REGNUM Турция готова к сотрудничеству с ЕС в рамках Европейского зеленого курса — набора политических инициатив Европейской комиссии по обеспечению нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году — через обещание достичь национальных нулевых выбросов к 2053-му. Для этого страна ратифицировала Парижское соглашение 10 ноября 2021 года.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

За пару недель до этого, 27 октября 2021 года, Турция подписала меморандум по обеспечению зеленых климатических фондов на сумму 3,1 млрд долларов. Это означает, что страна получит займы на сумму более 3,1 миллиарда долларов, чтобы достичь целей в области экологически чистой энергии, изложенных в Парижском климатическом соглашении.

Анкара годами откладывала ратификацию, утверждая, что по условиям соглашения она ошибочно считалась развитой экономикой, а это означало, что у неё потенциально меньше доступа к финансовой поддержке для достижения парижских целей перехода на зеленую энергию. Финансирование, доступное в рамках меморандума, будет поддерживать климатические проекты государственного и частного секторов: в виде грантов будет выделено до 66,5 миллиона долларов.

При этом Турция следует последней тенденции, связывающей климатические вопросы с цифровизацией.

Казалось бы, цифровая трансформация и забота о климате — две далекие друг от друга вещи. Но в условиях, когда наука приобретает всё более яркие междисциплинарные свойства и черты слуги капитала, соединить эти два направления не составляет труда.

В Европейской комиссии считают, что цифровые технологии обладают потенциалом для сокращения выбросов углерода в секторах, которые ранее считались труднопреодолимыми, таких как строительство, промышленность и сельское хозяйство.

Климатические цели углеродного обнуления обуславливают средства, черпаемые из высокотехнологической индустрии. В частности, речь идёт о переходе на электрическую мобильность — автоматизированную систему для зарядки электромобилей, об электронных контрактах «удобрения как услуга», по которым фермеры получают точное количество удобрений, которые им нужны, что устраняет необходимость в запасах, об оборудовании для автоматизации и управления системами освещения, отопления, охлаждения и вентиляции в «умных» зданиях.

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Вот и Турция уделяет особое внимание исследованиям, разработкам и инновациям для соответствия Европейскому зеленому курсу и борьбе с изменением климата и с экологическими проблемами. Для этого ведется разработка технологий для изучения «воздействий на изменение климата» с помощью экосистемы искусственного интеллекта — через прогнозирования будущих последствий изменения климата и принятия решений на их основе.

Еще одно окно, открываемое Турцией к европейскому соседу — это Таможенный союз с ЕС, целью которого является свободное перемещение товаров между Турцией и ЕС. В связи с этим перед Турцией стоит задача гармонизировать национальное законодательство для быстрой адаптации страны к Зеленому курсу, а именно для декарбонизации своих производственно-сбытовых цепочек в таких отраслях как сельское хозяйство, сталь, текстиль, алюминий, цемент и пластмассы, химическая промышленность.

Турция также готова принять и пограничное углеродное регулирование, трансформируя производство стали, цемента, алюминия, электроэнергии и удобрений под новые требования ЕС.

В рамках экологической политики в отношении продукции предусматривается уменьшение воздействия на окружающую среду и повышение циркулярности за счет разработки продукции, которая будет поставляться на рынок ЕС — текстильной, электронной продукции, мебели, пластмасс, батарей, продуктов питания, упаковки, строительных материалов.

Ставка на экспорт может стать основной ввиду ослабления национальной валюты и разворачивающегося на этом фоне углубления экономического кризиса в стране.

Завод Erdemir. Турция (сс) Sisispi

Турция очень торопится занять место под солнцем, освещающим будущие экономические связи с ЕС в условиях пограничного углеродного налога и бума зелёных инвестиций — таким образом страна желает спасти свою промышленность.

Объем торговли Турции с ЕС в настоящее время составляет 165 миллиардов долларов. Страна надеется превратить их в 300 миллиардов долларов с помощью сектора услуг и сельского хозяйства.

Возможно, через ратификацию Парижского соглашения правительство Эрдогана, испытывающее последние несколько месяцев глубокий социально-экономический кризис, зовёт ЕС на помощь и готова ради неё на значительные финансово-климатические уступки.

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