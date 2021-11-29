Челябинск, , 12:13 — REGNUM В СИЗО №1 Челябинска скончался гражданин, осуждённый ранее за убийство семимесячного сына своей сожительницы. Об этом пишут СМИ.

Камера СИЗО

Richard Bistrong

По данным изданий, всё произошло в камере. Медики не смогли его спасти. По сведениям изданий, речь идёт о суициде.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин и его сожительница были осуждены 25 ноября. Суд назначил им соответственно девять с половиной и девять лет заключения.

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