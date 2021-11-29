Самара, , 12:14 — REGNUM Более четырех тысяч детских пижам с изображением героев известных мультфильмов передали на уничтожение в Самаре. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

«Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение из-за нарушения авторских прав 4,5 тысячи детских пижам с героями известных мультфильмов», — говорится сообщении пресс-службы.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель привез в город Самару для продажи более 4,5 тысяч пижам с изображением героев известным мультфильмов. Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

В результате суд назначил ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией этих изделий.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области задержали крупную партию поддельных сумок и кошельков.