29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Ангелина Потеряйко, , 17:01 — REGNUM Диджитализация и декарбонизация (2D) — явления, насаждаемые крупными финансовыми корпорациями в разных уголках мира. Теперь основная задача инженеров нового мирового порядка — соединить эти разные уголки в единую систему управления.

Климатическая повестка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В стремлении стать мировым цифровым лидером и не потерять экономические связи с зеленеющей день ото дня Европой Китай подписал с Венгрией меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в целях ускорения перехода к цифровой экономике и продвижения разработок в области экологии. Китай инициировал подписание аналогичных соглашений с 50 странами после того, как в феврале на Саммите Китая и стран Центральной и Восточной Европы был достигнут консенсус относительно работы по расширению сотрудничества в областях цифровой и зеленой экономики. Венгрия первой подписала меморандумы о взаимопонимании в обеих областях. В соответствии с соглашениями стороны будут совместно работать над ускорением цифрового перехода во всех отраслях экономики за счет внедрения новых форм и моделей бизнеса, цифровых навыков в образовании и цифровых технологий в инновациях. Взаимовыгодное сотрудничество будет налажено и углублено также в областях зеленой экономики и чистой энергии, увязываясь с отраслевыми стратегиями и политикой и продвигая зеленые разработки.

Правительство Венгрии, таким образом, мечтает стать центром логистики и распределения в Центральной Европе, если она сможет участвовать в большей доле объема торговли между Азией и Западной Европой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (сс) Elekes Andor

Если продолжать тему сотрудничества Европы и Азии в сфере 2D, то стоит упомянуть об идее создания общей евразийской цифровой платформы для большей согласованности в области цифровой торговли, в том числе и климатическими ценными бумаами. Один из способов создания такой «платформы платформ» для Евразии — объединение платформ региональных объединений Евразии (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, ВРЭП, ЕАСТ, БИМТЭК, ЮАЗСТ, ССАГПЗ) и региональных банков и фондов развития (ЕАБР, ЕИБ, АБР, ЕБРР, SDF, CAF). Целью объединения декларируется создание портфелей проектов в области цифрового сотрудничества, координации антикризисных мер, основанных на использовании больших данных. Платформа призвана помочь развитию международного сотрудничества в цифровой сфере и в других областях, связанных с Четвёртой промышленной революцией, для усиления ответных мер на пандемию COVID-19 и изменение климата.

Очевидно, что за создание платформы платформ, заменяющей собой надгосударственное управление, возьмутся транснациональные технологические гиганты, уже имеющие в своём арсенале соответствующие мощности и алгоритмы.

Идею тесного цифрового сотрудничества со странами Тихоокеанского региона всецело поддерживает и Еврокомиссия в лице её председателя Урсулы фон дер Ляйен. Европейская Комиссия придумала новую стратегию Global Gateway. Стратегия будет основываться на партнерских отношениях с Индией, Японией, Южной Кореей и Сингапуром, которые являются лидерами в области новых технологий, от искусственного интеллекта до квантовых вычислений, в цифровой сфере. ЕС, видимо, не против приобщиться к их достижениям для построения совершенного цифрового мирового порядка.

Урсула фон дер Лейен © European Union 2020 – Source EP

«Мы все хотим построить международный порядок, основанный на правилах, а не на конфронтации. Такой, где конфликты решаются мирным путем. И где глобальные ценности и глобальные торговые пути остаются открытыми и доступными для всех», — заявила фон дер Ляйен.

Зеленые и цифровые технологии станут чуть ли не единственными объектами инвестиций в ближайшее десятилетие, а это означает, что к 2D прямиком подтянутся и другие D — депопуляция, десоциализация и деиндустриализация.

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