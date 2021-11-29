Тбилиси, , 12:08 — REGNUM В Тбилисском городском суде 29 ноября началось слушание дела о разгоне в Тбилиси митинга оппозиции в ноябре 2007 года, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Трансляцию с зала суда разрешили вести только «Общественному телевидению».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впервые на судебное заседание доставили Саакашвили. Его адвокаты начали вести трансляцию из зала в соцсети Facebook, но судья запретил им это. Саакашвили заявил о своем непризнании судебной системы Грузии.

«Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы участвовать в комедии, которую уже записали», — заявил экс-президент.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента.

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