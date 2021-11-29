Лиссабон, 29 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Португалии выявили 13 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», который обнаружили у игроков лиссабонского футбольного клуба «Белененсеш», один из которых недавно посещал Южную Африку. Об этом 29 ноября сообщает телеканал RTP со ссылкой на данные национального института Рикардо Хорхе при минздраве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Предварительные испытания <…> убедительно свидетельствуют о том, что все 13 случаев, связанных с игроками «Белененсеш», связаны с вариантом коронавируса «Омикрон», — говорится в заявлении института.

Также указывается, что заразившиеся новым вариантом SARS-CoV-2 игроки указанной команды будут до выздоровления находиться на профилактической изоляции и регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека из числа выявленных в Австралии случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» полностью прошли вакцинацию от нового заболевания.