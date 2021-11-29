Усть-Луга, Ленинградская область, 29 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Кингисеппской городской прокуратурой проводится проверка по факту ДТП, в котором погибли четыре человека — водитель и пассажиры автомобиля каршеринга, столкнувшегося со встречным грузовым автомобилем. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло в Кингисеппском районе Ленобласти в ночь на 29 ноября. В 00:35 мск на 43 км подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга 27-летний водитель, управляя взятым в аренду автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Shacman. В результате погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

«По данному факту городской прокуратурой проводится проверка законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, ход результаты процессуальной проверки находится на контроле городской прокуратуры», — добавили в ведомстве.