Киев, 29 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На Украине на Бурштынской ТЭС в результате взрыва газопаровой смеси пострадали пять человек, сообщили 28 ноября в Государственной службе по ЧС Украины (ГСЧС).

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«По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек, все они были госпитализированы.