Москва, , 12:04 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким музыканта и певца Александра Градского, сообщается на сайте Кремля.

Александр Градский Rpo

Президент подчеркнул, что песни в исполнении мастера, его пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи.

«Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком. Добрая, светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, музыкант, композитор и певец Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года.

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