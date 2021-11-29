Лас-Вегас, США, 29 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Шведская группа ABBA ведёт переговоры с руководителями трёх казино в Лас-Вегасе (США) о продаже прав на показ их шоу Voyage. Об этом 29 ноября пишет издание The Sun, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Группа ABBA

По данным СМИ, стоимость сделки оценивается в £1 млрд ($1,33 млрд). «У ABBA есть огромный интерес к показу нового шоу альбома Voyage в Лас-Вегасе», — рассказывает инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году шведский коллектив планирует провести шоу, исполнив композиции из их последнего одноимённого альбома. На концерте вместо артистов на сцене будут «выступать» их голограммы — их члены квартета называют «ABBAтарами» (Abbatars, созвучно со словом «Аватар»).