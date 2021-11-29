Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Полсотни жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за пожара в квартире в Выборгском районе Петербурга, где погиб человек. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар в жилом доме на севере Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 09:27 мск 29 ноября на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в квартире 14-ти этажного жилого дома 4/3 по улице Жени Егоровой. Горела двухкомнатная квартира на 12 этаже.

По прибытию на место спасатели приступили к эвакуации жильцов верхних этажей. Всего из подъезда различными способами были эвакуированы 50 человек.

«67-летняя женщина получила отравление угарным газом и была отправлена в больницу», — заметили в ведомстве.

Из-за угрозы распространения огня и угрозы людям в 10:13 мск ранг пожара был повышен до №2. Однако уже в 10:47 мск огонь удалось локализовать. В двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 50 кв. метров.

«На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели», — подытожили в управлении МЧС.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 11 единиц техники и 40 человек личного состава.