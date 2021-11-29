Прага, , 12:01 — REGNUM 28 ноября президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра республики. Об этом сообщает Polskie Radio.

Чехия

Новым премьер-министром стал Петр Фиала — председатель Гражданской демократической партии. Теперь политику поручено, помимо прочего, сформировать новое правительство.

Церемония прошла в замке в Ланах с соблюдением мер чрезвычайной эпидемиологической безопасности.

В связи с эпидемической ситуацией и действующими в Чехии санитарными правилами президент был отделен от остальных участников церемонии специальной стеклянной занавеской.