Париж, , 11:59 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил, что усиленный контроль за иностранными инвестициями, введенный в апреле 2020 года, продлится ещё год, сообщает Le Figaro.

Бруно Ле Мэр (сс) Claude Truong-Ngoc

Порог для вложения средств в акционерный капитал компаний был снижен с 25% до 10% для инвесторов из неевропейских стран. Политика для защиты французских компаний должна была завершится 31 декабря 2021 года. Бруно Ле Мэр продлил действие этой меры до 31 декабря 2022 года.

«Моя ответственность как министра экономики и финансов заключается в защите французских технологий, стратегических компаний, секторов экономики», — заявил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в эти выходные прошел ревакцинацию против коронавируса.

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