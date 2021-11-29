Париж, 29 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил, что усиленный контроль за иностранными инвестициями, введенный в апреле 2020 года, продлится ещё год, сообщает Le Figaro.

(сс) Claude Truong-Ngoc Бруно Ле Мэр

Порог для вложения средств в акционерный капитал компаний был снижен с 25% до 10% для инвесторов из неевропейских стран. Политика для защиты французских компаний должна была завершится 31 декабря 2021 года. Бруно Ле Мэр продлил действие этой меры до 31 декабря 2022 года.

«Моя ответственность как министра экономики и финансов заключается в защите французских технологий, стратегических компаний, секторов экономики», — заявил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в эти выходные прошел ревакцинацию против коронавируса.