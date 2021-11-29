Пермь, 29 ноября 2021, 12:02 — REGNUM Депутата Законодательного собрания Пермского края Михаила Поздеева в один из выходных дней (27−28 ноября) на машине скорой помощи доставили в больницу. Предварительно у политика диагностирован перелом носа и скуловой кости. Медикам мужчина якобы пояснил, что травмы ему нанесла супруга. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Скорая помощь
Скорая помощь
Bryansku.ru

Сам Михаил Поздеев заявил СМИ, что у него «всё хорошо», а в больницу его доставили для перевязки.

Добавим, Михаил Поздеев 19 сентября 2021 года избран депутатом Заксобрания Пермского края от КПРФ.

Стоит отметить, в конце ноября политик оказался в центре внимания из-за выступления на пленарном заседании. Руководитель Пермского молодежного центра Михаил Нецветаев в Instagram-аккаунте заявил, что обратился лично к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении депутата краевого Заксобрания Михаила Поздеева на предмет употребления им запрещенных в гражданском обороте веществ.

Впоследствии сам политик пояснил причину своего странного поведения. По его словам, он плохо видел текст своего выступления, поскольку забыл очки, и сильно нервничал из-за этого. Депутат выразил готовность пройти проверку на все виды наркотиков, сообщает ura.news.