Пермь, 29 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Депутата Законодательного собрания Пермского края Михаила Поздеева в один из выходных дней (27−28 ноября) на машине скорой помощи доставили в больницу. Предварительно у политика диагностирован перелом носа и скуловой кости. Медикам мужчина якобы пояснил, что травмы ему нанесла супруга. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Bryansku.ru Скорая помощь

Сам Михаил Поздеев заявил СМИ, что у него «всё хорошо», а в больницу его доставили для перевязки.

Добавим, Михаил Поздеев 19 сентября 2021 года избран депутатом Заксобрания Пермского края от КПРФ.

Стоит отметить, в конце ноября политик оказался в центре внимания из-за выступления на пленарном заседании. Руководитель Пермского молодежного центра Михаил Нецветаев в Instagram-аккаунте заявил, что обратился лично к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении депутата краевого Заксобрания Михаила Поздеева на предмет употребления им запрещенных в гражданском обороте веществ.

Впоследствии сам политик пояснил причину своего странного поведения. По его словам, он плохо видел текст своего выступления, поскольку забыл очки, и сильно нервничал из-за этого. Депутат выразил готовность пройти проверку на все виды наркотиков, сообщает ura.news.