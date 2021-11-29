Новосибирск, , 11:58 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр культуры Сирии Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества. Травников возглавил делегацию, которая работает в Сирии, сообщили в правительстве региона.

Музей Алексей Колчин © ИА REGNUM

Андрей Травников отметил, что Новосибирская область богата традициями оперного, балетного, драматического, изобразительного искусства. Он подчеркнул, что существуют серьёзные перспективы для развития сотрудничества в сфере культуры по разным направлениям. Так, Сибирский русский народный хор приехал в Дамаск на гастроли уже во второй раз.

Губернатор предложил подключить к культурному сотрудничеству и музеи. Например, продемонстрировать новосибирцам сирийские культурные и исторические ценности, а в Сирии организовать выставку сибирских художников.