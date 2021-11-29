Тирасполь, 29 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Новую партию вакцины «Спутник V» от COVID-19 доставили в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) 28 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ПМР Вадим Красносельский.

Вакцина «Спутник V»

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«Вакцина «Спутник V» доставлена в Приднестровье. Российский препарат в достатке и в свободном доступе для всех желающих привиться от коронавируса или ревакцинироваться», — написал глава республики.

Он отметил, что прививки от COVID-19 в Приднестровье делают бесплатно. Вакцинация проходит на добровольной основе.

Ранее канал «Первый Приднестровский» сообщал, что в республику должны привести 100 тыс. доз «Спутника V». Вакцину по $19,5 за дозу приобрела для ПМР компания «Шериф».

Стоит отметить, что 19 ноября Красносельский заявил о препятствиях, которые ставит молдавская сторона для передачи Приднестровью партии «Спутника V». Якобы Кишинёв пытался добиться снижения цены на препарат, чтобы приобрести его по заниженной цене.