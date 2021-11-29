Уфа, , 11:59 — REGNUM Мужчину осудили за незаконный отстрел лося в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Лось Pixabay.com

В суде было установлено, что в начале текущего года фигурант уголовного дела без лицензии из своего охотничьего ружья «ИЖ-43» отстрелил лося, затем разделал тушу и привез ее домой в багажнике автомобиля.

«Своими действиями он причинил ущерб природе в размере 320 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты. Свою вину подсудимый признал и возместил 80 тысяч рублей.

В Учалинском районе мировой суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства, а также конфисковал охотничье ружье. Кроме этого, был удовлетворен иск прокурора о возмещении причиненного вреда.