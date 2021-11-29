Гороховец, Владимирская область, 29 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в хищении топлива из нефтепродуктопровода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

wilhei Канистры с топливом

По версии следствия, житель Калмыкии собрал организованную группу для хищения топлива. По заранее разработанному плану семь членов группы должны были найти земельный участок для врезки в нефтепродуктопровод, необходимое для этого оборудование, бензовозы и оборудование для конспирации преступной деятельности.

С июня по сентябрь 2020 года организованная группа на территории Гороховецкого района Владимирской области похитила около 380 тонн дизельного топлива у АО «Транснефть-Верхняя Волга». Ущерб от преступления составил около 14 миллионов рублей. Похищенное топливо продавали через розничные сети.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная из нефтепродуктопровода, организованной группой, в особо крупном размере» и «Повреждение магистрального нефтепродуктопровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы, совершенное из корыстных побуждений». У членов группы изъято около 700 тысяч рублей, в ходе расследования было возвращено похищенное имущество на сумму около трёх миллионов рублей. Один из обвиняемых добровольно погасил ущерб на сумму около 900 тысяч рублей. Для последующего возмещения ущерба на имущество обвиняемых на сумму около 4,7 млн рублей наложили арест.

Вину в совершенном преступлении признали только двое членов группы. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные члены группы были заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд.